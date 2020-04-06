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الجزائر: وفاة طفلة عمرها 9 سنوات بفيروس كورونا

الجزائر - د ب أ
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 11:34 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 11:34 م

كشف مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا بين الأطفال.

وأوضح جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي، أن الأمر يتعلق بطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات تنحدر من ولاية ورقلة التي تقع على مسافة 800 كيلومتر جنوبي الجزائر.

وأردف فورار أنها الحالة الأولى من نوعها التي تسجل لدى الفئات العمرية الدنيا.

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين، 21 حالة وفاة و103 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 173، والإصابات إلى 1423 منتشرة عبر 45 ولاية.


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