مقتل رجل مرور في مكة بعد تعرضه للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقف عند نقطة أمنية

أعلنت شرطة مكة المكرمة، مقتل رجل مرور بعد تعرضه للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقف عند نقطة أمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، أنه أثناء قيام دورية مرورية مساء أمس الأحد بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمين شرق محافظة جدة، تعرض أحد رجال المرور للدهس من مركبة امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقف، مواصلاً سيره بسرعة عالية، ما نتج عنه وفاة رجل الأمن.

وأشار إلى القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت الداخلية السعودية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي منع التجوال في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة يوميا اعتبارا من الخميس الماضي وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل تسجيل العديد من الإصابات بفيروس كورونا بهما.