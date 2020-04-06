البنك المركزي التشيلي: لدينا وفرة من الإمدادات لمواجهة أزمة كورونا المالية

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أعلن محافظ البنك المركزي التشيلي، ماريو مارسيل، أن البنك مستعد بما لديه من موارد لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مارسيل في تصريحات لصحيفة "لا تيرسيرا" أن البنك المركزي يواصل تقييم الوضع.

وتابع محافظ البنك المركزى التشيلى يقول إنه من الممكن أن يتم تكثيف الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن إمكانية إجراء تعديلات دستورية للسماح للبنك المركزي بشراء السندات الحكومية من أطراف ثالثة لتعزيز السيولة، يمكن أن تكون مفيدة في أوضاع مثل الوضع الحالي.

وقال مارسيل: "هذا أمر لا يشكل ضرورة ملحة بشكل وشيك، لكن سيكون إيجابيا أن يتم النظر في هذا (الخيار)".