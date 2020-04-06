محافظ بنى سويف: 200 متطوع من الأطباء والصيادلة استجابوا لحملة مواجهة كورونا

توجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالشكر والتقدير للأطباء والصيادلة ولكل من استجاب وسجل في المبادرة الشاملة (بني سويف معاك)، والتي أطلقتها المحافظة لحشد جميع الجهود في مجابهة الأزمات والكوارث، حيث تقدم حتى الآن "منذ انطلاق المبادرة في 4 أبريل الجاري" 150 متطوعًا منهم 50 طبيبًا وصيدليًا، من تخصصات طبية متنوعة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وأثنى محافظ بني سويف على سرعة التفاعل والاستجابة من أبناء المحافظة مع المبادرة، والتي أظهرت المعدن الأصيل للشعب السويفي، وحسه الوطني ودوره المجتمعي المتميز، مشيدًا باستجابة الأطباء والصيادلة الذين هم دائمًا في طليعة المبادرين في مثل هذه المواقف، مشيدًا بجميع الجهود المبذولة حتى الآن في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، حيث أكدت هذه الجهود الرائدة ثقة القيادة السياسية في حكومة وشعب مصر على تجاوز هذه المحنة.

وتطلع محافظ بني سويف، إلى مزيد من التفاعل والاستجابة مع المبادرة الشاملة التي تهدف إلى توفير كل سبل الدعم في مواجهة الأزمات سواء الدعم المادي أو العيني والتطوع بمختلف أنواعه، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في المبادرة لتحقيق الجاهزية الدائمة من خلال توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة والمناسبة مع أية تطورات محتملة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة أطلقت منذ يومين، مبادرة تحت رعاية المحافظ، والتي كان شعارها :بني سويف معاك"، ودعت من خلالها المحافظة كل أبنائها للتكاتف معًا من أجل مواجهة الأزمات والكوارث، وذلك من خلال 3 أطر رئيسية وهي: "التبرع المادي في حساب بنكي رقم (22000101) أو التبرع العيني، والتطوع بمختلف أنواعه وتخصصاته، والإبلاغ عن المخالفات في مجال السلع ، وكذا مخالفة القرارات الوزارية ضمن الخطة الشاملة للدولة لمواجهة فيروس كورونا.