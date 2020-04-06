انتعاش الأسواق الأسيوية بدعم تراجع حصيلة وفيات كورونا اليومية

أنهت مؤشرات الأسهم الأسيوية تعاملات اليوم الاثنين، في مستهل تداولات الأسبوع، على ارتفاع جماعي بدعم تراجع المعدلات اليومية للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في دول تعد مركز انتشار العدوى عالميا.

صعد مؤشر " نيكاي" الياباني بنسبة 2.2% مسجلا 18576 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة كوريا الجنوبية "كوبسي "بنسبة 3.85% ليصل إلى 1791 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة إقليم هونج كونج "هانج سينج "واحد بالمئة مسجلا 23746 نقطة،فيما أغلقت بورصة شنجهاي الصينية تداولاتها بسبب عطلة رسمية بالبلاد.

وأظهرت تقارير صحفية تراجع معدل الوفيات اليومي الناجمة عن الإصابة فيروس كورونا داخل كل من إيطاليا وأسبانيا ومدينة نيويورك الأمريكية والتي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية بؤر وبائية نظرا القفزة الكبيرة التي شهدتها هذه المناطق في إعداد الاصابات والوفيات خلال الفترة الماضية.

ورغم ترحيب قادة الدول بهذه الأنباء على اعتبارها بادرة أمل في نفق كورونا المظلم، لكنه ترحيب جاء مقترنا بحذر وحرص شديدين مع التأكيد على أن هذا التطور الإيجابي قد يتحول سريعا لكارثة ما لم يلتزم المواطنون بإجراءات العزل المفروضة.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الياباني شينزوا أبي فرض حالة طوارئ بالبلاد غدا الثلاثاء بالتزامن مع تقليص الأنشطة العامة والتوسع في تدابير العزل الهادفة للحد من انتشار للعدوى، كما تنظر الحكومة في تايلاند توسيع قرار حظر التجول ليبدأ من السادسة صباحا من العاشرة مساء.

من جانبه، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، عن آمال تحدوه في أن ترى الولايات المتحدة "استقرارا" في أزمة فيروس كورونا في بعض من أشد المناطق تضررا من تفشي الفيروس في البلاد.

وقال ترامب، في إشارة لتراجع في عدد الوفيات في ولاية نيويورك: "ربما تكون هذه علامة طيبة، لقد بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق".

وأعلنت نيويورك، الأحد، لأول مرة منذ أسبوع تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق، ولكن مع ذلك تم تسجيل نحو 600 حالة وفاة جديدة، وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة.

وفي إيطاليا، أكبر البؤر الأوروبية، أعلنت الحماية المدنية أمس الأحد ان أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا بلغت 525 حالة وفاة لتسجل بذلك أقل حصيلة وفيات يومية منذ أسبوعين، بينما ارتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 21815.