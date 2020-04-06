مسؤول عراقي: مستويات إنتاج وتصدير النفط لم تتأثر رغم قصف منشآت نفطية



صرح مسؤول بارز بقطاع النفط العراقي اليوم الاثنين بأن معدلات انتاج النفط الخام والصادرات في حقول شركة نفط البصرة لم تتأثر بعملية قصف شارع الشركات في موقع البرجسية النفطي بمحافظة البصرة -550 كم جنوبي بغداد.

وقال إحسان عبد الجبار المدير العام لشركة نفط البصرة، في تصريح صحفي إن "معدل تصدير النفط الخام حاليا، يستقر عند معدل 3 ملايين و400 الف برميل يوميا".

من جانب آخر، أفاد بيان لإعلام شركة نفط البصرة بـ "سقوط أربعة صواريخ مجهولة المصدر فجر اليوم على موقع محيط مواقعنا النفطية في مدينة الطاقة بالبرجسية".

وأوضح البيان "لم ينتج عن سقوط الصواريخ أيّة خسائر مادية أو بشرية"، مشيرا إلى أنه تم تعقب مصادر الإطلاق من قبل الأجهزة الأمنية في البصرة، التي أُحيل الموضوع إليها لمتابعة الإجراءات.

وتعمل عشرات الشركات النفطية الاجنبية في محافظة البصرة أبرزها اكسون موبيل الامريكية ولوك اويل الروسية وبي بي البريطانية وبتروناس الماليزية وشركات خدمات أبرزها هالبرتون واخرى من جنسيات صينية واسيوية.