إيران: زيادة سرعة الإنترنت المنزلي إلى 16 ميجابايت مجانا

أصدر وزير الاتصالات الإيراني، محمد اذري جهرمي، قرارا إلى الشركات المزودة لخدمة الإنترنت المنزلي في البلاد، يتعلق بضرورة زيادة السرعة إلى 16 ميجابايت لجميع مشتركيها وبالمجان.

وأضاف الوزير، اليوم الاثنين، في تغريدة على صفحته الخاصة على تويتر أنه ومع بدء الدراسة في المدارس والجامعات وبشكل افتراضي وعبر الإنترنت، فإننا أصدرنا بلاغا إلى الشركات المزودة لخدمة الإنترنت المنزلي أن تقوم بزيادة السرعة إلى 16 ميجابايت لجميع مشتركيها بدون مقابل، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأوضح جهرمي أن هذا البلاغ تم تنفيذه من قبل غالبية هذه الشركات.

يذكر أنه بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن ثم تعطيل جميع النشاطات التعليمية في المدارس والجامعات الإيرانية اتخذت إجراءات لبدء التعليم عن بعد وعبر الإنترنت.

يشار إلى أن إيران تحتل المرتبة السابعة من حيث عدد الاصابات والوفيات بكورونا، وأعلن إيران في وقت سابق اليوم، تسجيل 136 وفاة و2274 إصابة جديدة.