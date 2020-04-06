سيدات روانديات يتهمن الجنود باغتصابهن أثناء الإغلاق الوطنى بسبب كورونا

بدأ الجيش الرواندي تحقيقا في مزاعم بحدوث سلوك إجرامي، يشمل اغتصاب العديد من السيدات- من جانب عناصر الجيش المنتشرين خلال تنفيذ إجراءات إغلاق البلاد بسبب وباء فيروس كورونا.

وتم الإعلان عن تحقيقات قوات الدفاع بعدما أبلغت سيدات ، وسائل إعلام محلية عن تعرضهن للاغتصاب من جانب رجال يرتدون زيا عسكريا خلال دوريات لتطبيق الإغلاق.

وفي بيان تم الإعلان عنه أمس السبت، أكدت قوة الدفاع إنها تحقق في "حوادث" وقعت خلال الأسبوعين الماضيين وأنه تم احتجاز خمسة مشتبه بهم.

ولم يذكر البيان جريمة الاغتصاب، على الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الدفاع إنوسينت مونينجانجو قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد إن التحقيق تناول هذه المزاعم.

وقال مونينجانجو "ستكون جلسة الاستماع علنية. دعونا نترك التحقيقات تأخذ مجراها".