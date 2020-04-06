المغرب: السجن والغرامة ضد مخالفي «وضع الكمامات»

قررت السلطات العمومية المغربية، اليوم الاثنين، العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" بالمملكة ابتداء من غد الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، وفرض عقوبات على المخالفين بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم.

وأفاد بيان مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية - اليوم، بأن "وضع الكمامة واجب وإجباري"، للحد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وأضاف البيان "كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292"، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".