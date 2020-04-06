إيران تدعو دول العالم إلى عدم الاهتمام بإجراءات الحظر ضد طهران

دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، دول العالم إلى عدم الاهتمام باجراءات الحظر التي تفرضها الولايات المتحدة ضد بلاده، بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء "فارس" الايرانية اليوم الاثنين.

وأشار موسوي إلى وجود "تصريحات متناقضة ومتخبطة صادرة عن المسؤولين الامريكيين"، مضيفا: "لقد أوصلنا إلى أسماع العالم والمسؤولين الامريكين أن اجراءات الحظر ظالمة وغير قانونية ويجب الغاؤها كلها في هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس كورونا".

وقال: "ندعو جميع دول العالم المتحضر ألا تعير اهتماما لاجراءات الحظر اللاإنسانية واللاقانونية والظالمة... ما نتوقعه هو ألا تنفذ (دول العالم) اجراءات الحظر كي نتمكن من التغلب على هذه المشكلة معا".

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن الحكومة والشعب الايراني "لا يثقان مطلقا في تصريحات المسؤولين الامريكيين"، مضيفا: "لم ولن نطلب من أمريكا إرسال أي مساعدات طبية وعلاجية".

من ناحية أخرى، وأفادت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) بأن موسوي أعرب عن شكره للدول التي قدمت المساعدة لبلاده، وقال إن هناك أكثر من 30 دولة وعدد من المنظمات الدولية التي ساعدت طهران في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما تقدم موسوي بتعازيه لجميع الشعوب والدول التي انتشر فيها كورونا، مؤكدا أن الفيروس تسبب في تضامن العالم، كما أوجد التلاحم في إيران.