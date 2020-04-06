بريطانيا: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 4934 شخصا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية من 4313 إلى 4934 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية- في تقريرها اليومي اليوم، وفقا لصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية- أن الوزارة سجلت 621 حالة وفاة جديدة ليصل عدد ضحايا الوباء في المملكة المتحدة إلى 4934 شخصا.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة في البلاد منذ أمس بنحو 5.9 ألف حالة جديدة، من 41903 حتى 47806.

ولفتت الوزارة إلى أن السلطات أخضعت حتى الآن 195.5 ألف شخص لفحص كورونا، مقارنة مع نحو 183.1 ألف أعلن عنهم أمس.