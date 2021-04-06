ما هو نظام الحضور في رمضان للمدارس الحكومية والدولية؟ وزير التعليم يجيب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحضور خلال الفصل الدراسي الثاني اختياري، سواء في رمضان أو غيره، موضحًا أن هذا الأمر يعود للطالب وولي الأمر.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه مسموح لمن يريد الدراسة من المنزل، على أن يحضر أيام الامتحانات الشهرية، فيما عدا السنوات الأولى من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي، على اعتبار أن الحضور أكثر أهمية لهذه الفئة.

وذكر أن هذه الإجراءات مقررة منذ فبراير الماضي، لكن تم التأكيد عليها في رسالة موجهة بصورة أكبر للمدارس الدولية، لأنهم كانوا يرفضون السير على هذا النهج، مؤكدًا إصرار الوزارة على حصول ولي الأمر بالمدارس الدولية على نفس الحقوق المتاحة لأولياء أمور الطلاب المدارس الحكومية.

ولفت إلى إصرار الوزارة على إبلاغ المدارس عن أي حالات إصابة بكورونا يتم اكتشافها بين الطلاب، نظرًا لأن بعض المدارس الخاصة والدولية كانت تخفي هذا الأمر؛ خوفًا من تهرب الأهالي وعدم دفع المصروفات، مضيفًا أن الإجراءات الاحترازية لا تفرق بين مدرسة حكومية ودولية.