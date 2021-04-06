وزيرة التضامن: وفرنا 700 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

القباج: بطاقة الخدمات المتكاملة حق لأي شخص من ذوي الإعاقة فقير أو غني



قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بطاقة الخدمات المتكاملة بمثابة بطاقة شخصية تثبت إعاقة حاملها، موضحة أنه بإبرازها يتم توفير الخدمة لصاحبها على الفور.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تساهم في ربط الخدمات التي يتلقاها حاملها من كل وزارة ما يتيح حساب تكلفة إعاقة كل فرد من قبل كل وزارة، مشيرة إلى أهمية ذلك في اعتماد ميزانية الوزارات.

وأوضحت أنه تم توفير ما يقرب من 700 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ بداية المشروع في أواخر عام 2019 وحتى الآن، مضيفة أنه تم تقسيم درجة الإعاقة إلى 3 شرائح الأولى خاصة بدرجة الإعاقة الشديدة والتي يندرج تحتها المصابين بشلل رباعي أو نصفي والذين يعانون من بتر في أحد الأطراف وقصيري القامة ومتلازمة داون.

وذكرت أن الشريحة الثانية من ضعاف السمع ومحدودي الذكاء، أما الشريحة الثالثة والأخيرة يندرج تحتها الإعاقات الخفيفة، حتى لو أتيح لها أجهزة تسهل الحياة كالأطراف الصناعية والكراسي المتحركة والسماعات لضعاف السمع.

وأشارت إلى الكشف الوظيفي على أصحاب الإعاقة للتحقق من عدم قدرته على ممارسة الحياة بشكل طبيعي لكي يتم إدراجه ضمن المستحقين للخدمات التي تقدمها الوزارة، ذاكرة أنه تم اعتماد الشهادات الطبية من المستشفيات الحكومية أو الجامعية لذوي الإعاقة خلال الفترة الماضية نظرًا لانشغال المستشفيات بأزمة كورونا.

ولفتت إلى تقديم خدمات مختلفة لذوي الإعاقة كفحوصات الاكتشاف المبكر للإعاقة وقياس درجة السمع لدى الأطفال، إضافة إلى إتاحة نسبة 10% لذوي الإعاقة بالنعاهد الأزهرية و5% بالمعاهد والجامعات، وتخفيض على تذكرة وسائل النقل العامة.

وتابعت: «بطاقة الخدمات المتكاملة حق لأي شخص من ذوي الإعاقة الفقير والغني الميزة الوحيدة هو الدعم النقدي لمبادرة كرامة الذي يستفيد منه الشخص بناء على درجة فقر معينة وقدرته على العمل».