قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رفض استلام جثة المتوفى بفيروس كورونا، أو اعتراض جنازته ومنع دفنه، هو أمر منكر وسلوك محرم.

وأضاف في فتوى رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، أن الأشد من ذلك منكرًا نبش قبر المتوفى به أو حرق جثته، فكل هذه أمور منافية لتعاليم الإسلام والإنسانية ولحرمة الموت، ولأوامر الدين بإكرام الإنسان.

وأكد أن ذلك سلوكيات لا تليق بأصحاب المروءة، وذوي الفضائل.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة قد تلقى إخطارًا من أسرة متوفية إثر إصابتها بفيروس كورونا، وتبلغ من العمر 40 سنة، ممرضة بمستشفى حلوان العام، مقيمة بدائرة القسم، يفيد بالعثور على جثتها متفحمة خارج المقبرة الخاصة بها، وعقب انتقال قوة من المباحث إلى المكان محل الواقعة، وإجراء الفحص والمعاينة، تبين فتح قبر المتوفية والعثور على جثتها متفحمة خارج المقبرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين.

وأعلنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تكثيف جهودها لكشف غموض نبش قبر الممرضة، وحرق جثتها في مقابر حلوان، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، بإحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.