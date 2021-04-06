إثيوبيا تتوقع استئناف المباحثات الثلاثية حول سد النهضة في هذا الموعد

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها تتوقع استئناف المباحثات الثلاثية حول سد النهضة خلال الأسبوع الثالث من أبريل الجاري بناءً على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي.



وفي بيان صحفي لوزارة الخارجية الاثيوبية، أعلنت إثيوبيا عزمها المضي في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، متهمة مصر والسودان بتقويض المفاوضات،وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.



وأضافت الخارجية الإثيوبية أنه لا يمكن لأديس ابابا "الموافقة على أي اتفاق بشأن سد النهضة يحرم إثيوبيا من حقوقها المشروعة في استغلال مياه نهر النيل".



وأكدت على موقف أديس أبابا الداعم لعملية تفاوضية ثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي تحفظ مصالح إثيوبيا ومصر والسودان.