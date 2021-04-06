قال الفنان أحمد فرحات، أشهر طفل في السينما، إن أضواء المسرح خطفتني والفنانة سميحة أيوب شجعتني جدًا في بداياتي، بالإضافة إلى فريد شوقي الذي كان أكبر داعم لي في بداياتي الفنية.

وأضاف "فرحات"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن آخر عمل له هو مسرحية "عفاريت الستات"، مع الفنان الراحل فريد شوقي وهدى سلطان عام 1962، وبعد انقطاع امتد لنحو 30 عامًا، ثم عاد بعمل مسرحي يحمل اسم "حرامية خمس نجوم".

وتابع: "مشواري الفني في السينما لم يتخطى الـ10 سنوات ولكن من حسن حظي أنها كانت في فترة الزمن الجميل، الذي كان يحرص فيه المخرجين على تدريب جميع العاملين في مجال السينما"، مشيرًا إلى أنه شارك بأدوار بسيطة في عدد قليل من المسلسلات وفيلمين مثل مسلسل "خريستو" عام 2017 وفيلم "افندينا" عام 2019.