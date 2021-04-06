رحب القطاع السياحي بجهود الدولة في إطلاق حملة تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، مؤكدين ثقتهم في الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بصناعة السياحة وإدراكها لأهميتها.

وأكد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجانب أهميته لحماية هؤلاء العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، إلا أن له مردود اقتصادي كبير على الدخل القومي لمصر، موضحا أن تلقي العاملين بالسياحة للقاح أصبح من عوامل الجذب التي تعلن عنها المقاصد السياحية في العالم.

وأضاف أن سرعة الانتهاء من تلقي كل العاملين والمتعاملين مع السائح ستزيد نسبة تدفق الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن إعلان الحكومة لهذا القرار يزيد من القدرة التنافسية لمصر كمقصد سياحي ويمنحها ميزة قوية بالمقارنة بالمقاصد المنافسة.

ولفت إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين كل من وزارتي الصحة والسياحة والآثار وبين الاتحاد والغرف السياحية وكذلك المستثمرين والمشروعات السياحية لإتمام عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي وإزالة أية معوقات أمامها، منوها بتجهيز أماكن استقبال العاملين بالقطاع السياحي وتطعيمهم في كل من محافظتي البحر الأحمر بالغردقة وجنوب سيناء في شرم الشيخ، والتنسيق بين اتحاد الغرف السياحية ووزارة الصحة لتجهيز هذه الأماكن على أعلى مستوى مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية بها وأصبحت جاهزة لاستقبال العاملين من اليوم الثلاثاء.

وقال الوصيف أن الاتحاد، خاطب الغرف السياحية لسرعة الوصول إلى العاملين بالمشروعات السياحية للتسجيل بالموقع الذي خصصته وزارة الصحة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي استمرارا للعديد من القرارات المهمة التي اتخذتها الدولة لدعم ومساندة القطاع السياحي والعمل بجدية على استعادة عافيته في أقرب وقت بعد الضربات التي تعرض لها بفعل انتشار جائحة كورونا وتأثيرها السلبي علي العالم أجمع.

وتابع أن وزير السياحة والآثار في استجابة لرغبة القطاع، طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار يناير الماضي بإعطاء أولوية لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي وشرح أسباب ومزايا هذا الطلب الذي حظي بموافقة فورية من رئيس الوزراء والوزراء أعضاء اللجنة وبدأ التنسيق الفوري وقتها مع وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أبدت تعاونا كبيرا مع القطاع السياحي منذ اندلاع أزمة كورونا، أولا لحماية العاملين بالقطاع من الإصابة بالفيروس وثانياً لتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية بالمنتجعات المصرية والتي أشادت بها كافة المنظمات السياحية العالمية.