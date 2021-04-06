شكري: الرفض الإثيوبي لكل الأطروحات يكشف محاولته لعدم استئناف مفاوضات سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الرفض الإثيوبي لكل الأطروحات جعل الأمر واضحا بعدم وجود إرادة والمحاولة لعدم استئناف مفاوضات سد النهضة، رغم المحاولات لتقريب وجهات النظر وتطور الموقف المصري السوادني المطالبة بتغيير إطار المفاوضات.

وأضاف شكري، خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الثلاثاء، أن مصر والسودان طرحتا ضرورة وجود رباعية تيسر وتضع حلولًا للقضايا العالقة، لافتًا إلى انتقال المقترح من الوساطة إلى التيسير إلى إيلاء المسؤولية للاتحاد الإفريقي، بأن يلجأ لما لديه من عناصر لحلحة الأمور.

ولفت إلى طرح مصر والسودان على إثيوبيا العودة للمفاوضات وفقا للولاية المعتمدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات بمكتب الاتحاد الإفريقي، منوهًا إلى أن إثيوبيا رفضت المفاوضات للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وفقا لتلك الولاية.

وأشار إلى عدم وجود رغبة من الجانب الإثيوبي في استئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق، مختتمًا: «الأقاويل التي يدعيها الجانب الإثيوبي لا دليل عليها في إطار المواقف المتخذة».