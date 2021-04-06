الصحة: نستطيع تطعيم 100 ألف شخص ضد كورونا يوميا

قال الدكتور خالد مجاهد، للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة حرصت على أن تكون مراكز تلقي لقاح كورونا قريبة من محل سكن المواطنين، على عكس الدول الأخرى، ما ساهم في تقليل التكدسات.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين، أن نسب التسجيل للحصول على اللقاح ازدادت، لكنها ليست المعدلات المرجوة، معلنًا عن تسجيل 928 ألف شخص حتى الآن للتطعيم ضد كورونا.

وتوقع ازدياد معدلات التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفًا: «نستطيع تطعيم 100 ألف شخص في اليوم خلال هذه المرحلة».

وناشد المواطنين التسجيل للحصول على التطعيم، قائلًا إنه تم تطعيم 90% ممن يعانون من أكثر من ثلاثة أمراض مزمنة، و50% ممن يعانون من مرضين مزمنين، فضلًا عن تطعيم بعض الشباب ممن قدموا حتى الآن.