بوتسوانا تصدر مئات التراخيص لصيد الأفيال

أصدرت سلطات بوتسوانا 287 رخصة صيد أفيال مع استئناف موسم الصيد بعد تعليقه العام الماضي بسبب وباء كورونا.

وقال مدير إدارة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية كابيلو سينياتسو في مقابلة صحفية، إن الصيادين قد يصطادون 287 فيلا هذا الموسم.

ويمتد موسم الصيد من 6 أبريل إلى 21 سبتمبر.

وفرضت بوتسوانا حظرا على الصيد في عام 2014 لكنها رفعت الحظر في عام 2019. ومع ذلك، توقف الصيد بعد ذلك بسبب تفشي كوفيد-19، مما دفع بعض الصيادين الدوليين للرحيل من البلاد.

وأدانت جماعة "مستقبل الأفيال" لحقوق الحيوان هذه الخطوة، قائلة إن صيد الأفيال كان من بقايا القرون الماضية، وبدون أي مبرر نظرا لانقراض الأنواع.

وفي الوقت الذي تشير فيه الأرقام الرسمية إلى أن عدد الأفيال آخذ في الانخفاض في أجزاء كثيرة من إفريقيا، إلا أنه ارتفع في بوتسوانا من حوالي 50 الفا في عام 1991 إلى 130 الفا، أي ما يقرب من ثلث الأفيال في إفريقيا.