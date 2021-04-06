 مصدر أمني: لا صحة لما تداولته صفحة موالية للإخوان على الفيسبوك حول اندلاع حريق هائل بحلوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر أمني: لا صحة لما تداولته صفحة موالية للإخوان على الفيسبوك حول اندلاع حريق هائل بحلوان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 5:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 5:52 ص

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن اندلاع حريق هائل بأحد العقارات السكنية بمساكن صلاح سالم بمنطقة حلوان بالقاهرة.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود بغرفتين أعلى أحد العقارات السكنية بالمنطقة المشار إليها نتيجة حدوث ماس كهربائي بإحدى الغرف بداخلها بعض المهملات الخاصة بأحد قاطني العقار، مما أدى إلى نشوب الحريق بالغرفتين.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع إمتداده ولم يسفر ذلك عن وجود إصابات أو وفيات.

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