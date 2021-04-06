النيابة الأردنية تحظر النشر في قضية الأمير حمزة بالإعلام ووسائل التواصل

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أصدرت النيابة الأردنية، قرارا بحظر النشر في قضية "الأمير حمزة وآخرين"، بالإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في خبر عاجل أوردته الصفحة الرسمية لموقع "سي إن إن" بالعربية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
#عاجل.. النيابة الأردنية تحظر النشر بقضية #الأمير_حمزة وآخرين بالإعلام ووسائل التواصل https://t.co/PE8PraONUd #الأردن pic.twitter.com/YPyBiKdWoW
— CNN بالعربية (@cnnarabic) April 6, 2021
#عاجل.. النيابة الأردنية تحظر النشر بقضية #الأمير_حمزة وآخرين بالإعلام ووسائل التواصل https://t.co/PE8PraONUd #الأردن pic.twitter.com/YPyBiKdWoW