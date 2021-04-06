 النيابة الأردنية تحظر النشر في قضية الأمير حمزة بالإعلام ووسائل التواصل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النيابة الأردنية تحظر النشر في قضية الأمير حمزة بالإعلام ووسائل التواصل

الأمير حمزة بن الحسين
الأمير حمزة بن الحسين

نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 9:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 9:50 ص

أصدرت النيابة الأردنية، قرارا بحظر النشر في قضية "الأمير حمزة وآخرين"، بالإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في خبر عاجل أوردته الصفحة الرسمية لموقع "سي إن إن" بالعربية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 


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