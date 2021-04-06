خالد عبد الجليل لإدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: وزيرة الثقافة تحبكم

أشاد دكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، بالجهد الكبير الذي يبذله فريق عمل مهرجان الإسكندرية" للفيلم القصير".

وقال في كلمته خلال حفل افتتاح المهرجان اليوم، وهو ينوب عن وزيرة الثقافة لتعذر حضورها: "أود أن أنقل لكم رسالة دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وهي أنها تحبكم بشدة، لأنكم شباب يستحق الإعجاب والحب، وأنا أيضا أحبكم، لأنكم لم تكتفوا بالحلم، ولكن بذلتم جهدا ليري حلمكم النور".

يذكر أنه انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث أقيم حفل الافتتاح بمسرح محمد عبد الوهاب، بحضور كل من المنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، ومحمد محمود رئيس المهرجان، ودكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، والفنان باسم سمرة الذي تم تكريمه تقديرا لمشواره الفني ومشاركته المتميزة في الأفلام الروائية القصيرة، وأعضاء لجان التحكيم ومنهم المخرج عمر عبد العزيز والفنانة رشا مهدي ومصممة الأزياء ريم العدل، واختتم الحفل بعرض الفيلم الروائي القصير "توك توك" الذي يعرض لأول مرة في مصر وشمال أفريقيا.