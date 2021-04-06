الصحة: اليوم بدء تطعيم العاملين بقطاع السياحة رسميا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم البدء في تطعيم العاملين بقطاع السياحة تجريبيًا اليوم.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أنه سيتم تطعيم العاملين في قطاع السياحة بشكل رسمي ابتداءً من صباح اليوم، وذلك في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وذكر أنه تم مراعاة وجود أماكن كبيرة للانتظار تراعي الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي عند اختيار مراكز تطعيم العاملين في قطاع السياحة، مؤكدًا أنه رغم وضع أولويات للتطعيم، فإن الوزارة حريصة على تطعيم القطاعات كافة.

وأوضح أنه تم إبلاغ جميع العاملين في قطاع السياحة بالتسجيل على الموقع، ليتلقوا اللقاح فورًا، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من تلقيح هذه الفئة في أقرب وقت ممكن.