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شهدت أسعار الخضروات حالة من التباين، فيما شهدت أسعار الفاكهة استقرارًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقًا لأسعار الجملة بسوق العبور.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

ارتفعت الطماطم ارتفاعًا طفيفًا بنحو 10 قروش لتتراوح من 1.1 إلى 2.1 جنيه.

وارتفعت البطاطس ارتفاعًا طفيفًا بواقع 5 قروش لتتراوح من 1.1 إلى 2.3 جنيه.

واستقر البصل ليتراوح من 2.5 إلى 5 جنيهات.

وارتفعت الكوسة جنيهًا واحدًا لتتراوح من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

وانخفضت الفاصولياء 4 جنيهات لتتراوح من 5 إلى 7 جنيهات.

واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 4.5 جنيه.

وارتفع الفلفل الرومي البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

وارتفع الفلفل الحامي البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

وارتفع الخيار البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 1.5 إلى 4.5 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 5 إلى 7 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال أبو سرة ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.

واستقر اليوسفي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيهًا.

واستقرت الجوافة لتتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح من 7 إلى 11 جنيهًا.