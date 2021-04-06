شهدت أسعار الخضروات حالة من التباين، فيما شهدت أسعار الفاكهة استقرارًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقًا لأسعار الجملة بسوق العبور.
وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
ارتفعت الطماطم ارتفاعًا طفيفًا بنحو 10 قروش لتتراوح من 1.1 إلى 2.1 جنيه.
وارتفعت البطاطس ارتفاعًا طفيفًا بواقع 5 قروش لتتراوح من 1.1 إلى 2.3 جنيه.
واستقر البصل ليتراوح من 2.5 إلى 5 جنيهات.
وارتفعت الكوسة جنيهًا واحدًا لتتراوح من 1.5 إلى 4.5 جنيه.
وانخفضت الفاصولياء 4 جنيهات لتتراوح من 5 إلى 7 جنيهات.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 4.5 جنيه.
وارتفع الفلفل الرومي البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
وارتفع الفلفل الحامي البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
وارتفع الخيار البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 1.5 إلى 4.5 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 5 إلى 7 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
استقر البرتقال أبو سرة ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.
واستقر اليوسفي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيهًا.
واستقرت الجوافة لتتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الرمان ليتراوح من 7 إلى 11 جنيهًا.