أمريكا تعرب عن قلقها من الحكم بسجن عامل إغاثة في السعودية

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من التقارير التي تفيد بسجن عامل الإغاثة السعودي عبد الرحمن السدحان في السعودية.

وجاء في بيان مكتب المتحدث الرسمي للخارجية نيد برايس، تلقته (د.ب.أ): "نحن قلقون من التقارير التي تفيد بأن محكمة مكافحة الإرهاب في السعودية حكمت على عامل الإغاثة السعودي عبد الرحمن السدحان بالسجن لمدة 20 سنة تليها حظر سفر لمدة 20 سنة".

وتابع البيان "سنواصل مراقبة هذه القضية عن كثب خلال أي عملية استئناف... إن حرية التعبير، ومثلما قلنا للمسؤولين السعوديين على جميع المستويات، لا ينبغي أن تكون جريمة يعاقب عليها القانون".

وأضاف "سنواصل تعزيز دور حقوق الإنسان في علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية وكذلك تشجيع الإصلاحات القانونية التي تحترم حقوق الإنسان لجميع الأفراد".