استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته برصاص الجيش الإسرائيلي شمال غرب القدس

استشهد شخص فلسطيني وأصيبت زوجته فجر اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق قوات إسرائيلية النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد الشخص بالرصاص الحي في رأسه، فيما أصيبت زوجته بالرصاص الحي في الظهر، وجرى نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، حيث وصفت حالتها بالمستقرة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان أن قوات إسرائيلية أطلقت قنبلة صوت أسفل السيارة التي كان يستقلها الشخص وزوجته عند الساعة الثالثة والنصف فجرا، فحرك سيارته خشية على حياته، فأطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه.

من جانبه، ذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أنه "خلال نشاط عسكري الليلة الماضية في قرية بير نبالا، وعقب إقامة حاجز على أحد الطرق لوقف حركة السيارات كدعم للقوات العاملة في النشاط، رصد الجنود سيارة توقفت على الحاجز ومن ثم انطلق سائقها نحوهم بسرعة محاولا دهسهم ومهددا حياتهم، فردت القوة بفتح النار لإزالة التهديد".