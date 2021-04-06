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لجنة «سينيمانا للفيلم العربي» تبدأ مشاهدة الأفلام المشاركة في مسابقة الدورة الثانية

سينيمانا للفيلم العربي
سينيمانا للفيلم العربي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 5:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 5:03 ص

بدأت لجنة تحكيم مهرجان "سينيمانا للفيلم العربي" الذي ينظمه اتحاد الفنانين العرب من خلال مكتب فرع سلطنة عمان، في ممارسة مهامها عن بعد، بمشاهدة الأفلام التي تقدمت للمشاركة في مسابقة الدورة الثانية للمهرجان المخصصة لثلاثة أقسام " الفيلم التسجيلي القصير، الفيلم الروائي القصير، وأفلام الكارتون"،وذلك بعد انتهاء فترة تلقي الأعمال المشاركة في المهرجان يوم 27 مارس الماضي.
وكانت لجنة تحكيم مهرجان "سينيمانا للفيلم العربي" أعلنت عن شروط المشاركة في مسابقة الدورة الثانية للمهرجان المخصصة لثلاثة أقسام "الفيلم التسجيلي القصير،الفيلم الروائي القصير وأفلام الكارتون"، وتتمثل في أن يكون العمل المشارك من إخراج كوادر عربية ويمكن للمخرجين العرب في الخارج المشاركة في المسابقة بأسمائهم، وألا تتجاوز مدة الفيلم القصير المتقدم للمشاركة عن 30 دقيقة، وأن يكون الفيلم المتقدم للمشاركة حديث الإنتاج على أن يكون تم تصويره بجودة عالية وأن ترسل الأفلام على شكل رابط يمكن تنزيله من مواقع Vimeo،YouTubeو Google Drive من خلال حسابات المهرجان على فيس بوك أو على البريد الإلكتروني.
وأكدت إدارة المهرجان أنها غير مسئولة عن عدم قبول الفيلم أو عرضه على لجان التحكيم أو المنصات الإلكترونية أو القنوات الفضائية بسبب ضعف جودة الفيلم، وأن مكتب اتحاد الفنانين العرب بمسقط يحتفظ بحق قبول أو رفض أي فيلم لا يراه مناسبا، وتمنح الجوائز لأفضل فيلم روائي قصير وأفضل فيلم تسجيلي قصير وأفضل فيلم تحريك.

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