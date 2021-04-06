الاتحاد للطيران الإماراتية تطلق أول رحلة تجارية مجدولة بين أبوظبي وتل أبيب

أطلقت شركة "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أولى رحلاتها المنتظمة بين أبوظبي وتل أبيب.

ووفقا لبيان للشركة، "تأتي هذه الخدمة الجديدة كخطوة تاريخية في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية والسياحية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه في سبتمبر 2020".

وقد أصبحت إسرائيل، بداية من يوم أمس الاثنين، ضمن قائمة أبوظبي للدول الخضراء، ما يعني أنه لم يعد هناك ضرورة لخضوع الزوار للحجر الصحي لدى وصولهم إلى أبوظبي.

وستسيّر الاتحاد للطيران رحلتين أسبوعيتين بين أبوظبي وتل أبيب كمرحلة أولية. وبالإضافة إلى الرحلات المباشرة بين الوجهتين، يمكن للمسافرين من تل أبيب الاستفادة من رحلات الربط والمتابعة إلى 35 وجهة عالمية، منها وجهات رئيسية في آسيا وشبه الجزيرة الهندية وأستراليا.

وسيتم تشغيل الرحلات عبر طائرة بوينج 787-9 دريملاينر الشهيرة التابعة للاتحاد للطيران، والتي تضم 290 مقعدا، منها 28 مقعدا في درجة الأعمال و262 مقعدا في الدرجة السياحية.

وستواصل الاتحاد والناقل الوطني الإسرائيلي العال، إعداداتهما لتوسعة التعاون على صعيد الوجهات فيما بينهما.