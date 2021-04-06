النائب أشرف أمين: مشروع مستقبل مصر يوفر منتجات زراعية بجودة أعلى وتكلفة أقل

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع مستقبل مصر الزراعي والخاص باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للوطن، مؤكدا أن المشروع لديه جميع مقومات النجاح، كما يحقق العديد من المكاسب للمواطن والدولة.

وأوضح أمين في بيان له اليوم، أنه من ضمن هذه المقومات هي الموقع الاستراتيجي للمشروع، الذي يقع في نطاق المشروع القومي"الدلتا الجديدة" على امتداد محور روض الفرج/ الضبعة الجديد، كما يقع بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية، الأمر الذي يساعد في توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية.

وأشار النائب إلى أن المشروع يحقق العديد من المكاسب للدولة منها تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة، وإقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي مكتمل، فضلا عن سد الفجوة الزراعية محليًا وتصدير الفائض للخارج بزراعة واستصلاح مليون فدان.

أما بالنسبة للمواطن، أكد أشرف أمين، أن مشروع مستقبل مصر يوفر مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، فضلا عن توفير المنتجات الزراعية بجودة أعلى وتكلفة أقل، لافتا إلى أن المشروع لن يؤثر على استهلاك المياه، حيث يعتمد في توفير الموارد المائية على محطات معالجة مياه الصرف الزراعي.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد، حيث تفقد عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بالمشروع والتي تتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة.