تايلاند تسجل 250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 29 ألفا و571 حالة منذ بداية ظهور الوباء هناك.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن السلطات الصحية القول، إن حصيلة الوفيات خلال الفترة نفسها استقرت عند 95 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية أن الاصابات تضمنت 245 حالة إصابة في المجتمعات المحلية (من بينها 90 حالة تم الابلاغ عنها في المستشفيات، و155 حالة اكتشفت من خلال جهود الاختبارات النشطة للعثور على المصابين بفيروس كورونا)، بالاضافة إلى خمس حالات لوافدين من الخارج.

وبلغ إجمالي المتعافين من مرض "كوفيد -19" في البلاد 27 ألفا و948 شخصا، بينما لا يزال هناك 1528 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكانت وزارة الخارجية التايلاندية أعلنت يوم الخميس الماضي البدء في خفض فترة الحجر الصحي للقادمين للبلاد، موضحة أن التايلانديين والأجانب الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ويمكنهم أن يقدموا شهادة تثبت ذلك، عليهم أن يقضوا سبعة أيام في الحجر الصحي في فنادق وافقت عليها الدولة.

وأضاف أنه سوف يتعين على القادمين لتايلاند الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا أن يقضوا عشرة أيام في الحجر الصحي.

ولن تنطبق هذه الإجراءات الجديدة على القادمين من بعض الدول الأفريقية التي بها سلالات لفيروس كورونا، حيث مازال يتعين عليهم أن يقضوا 14 يوما في الحجر الصحي.