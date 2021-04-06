وزيرة الصناعة: مصر ضمن أكبر 10 أسواق رئيسية موردة للأسمدة عالميا

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن العديد من الشركات المصرية المنتجة للأسمدة تبنت استراتيجيات صناعية استهدفت تطوير عمليات الإنتاج والارتقاء بجودة الأسمدة المنتجة، مما جعل مصر من بين أكبر 10 أسواق رئيسية موردة للأسمدة على المستوى الدولي.

وأوضحت، في بيان لها اليوم، أن قطاع صناعة الأسمدة يعد أحد أهم القطاعات الصناعية الاستراتيجية التي تساهم بصورة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، حيث يسهم في توفير نحو 50% من إنتاج الغذاء العالمي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة لتنمية قطاع صناعة الأسمدة وتطوير عمليات الإنتاج لما له من مردود إيجابى لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة على المستويين المحلى والإقليمى.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة خلال افتتاحها لفعاليات الدورة الـ27 للملتقى الاقتصادي الدولي السنوي للاتحاد العربي للأسمدة، التى تقام خلال الفترة من 6-8 أبريل بمدينة شرم الشيخ.

وقالت إن المنطقة العربية تعد حالياً أحد المصادر الرئيسية لتلبية إحتياجات العالم من الأسمدة وذلك بفضل مقوماتها الاقتصادية المتميزة فى هذا الصدد، التى تشمل المواد الخام من صخر الفوسفات والبوتاس، وكذا توافر مصادر الطاقة اللازمة للإنتاج، والتطور التكنولوجي في عمليات الإنتاج الذى يتواكب مع أحدث أساليب الإنتاج العالمية والاشتراطات البيئية.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولى المشترك بين الشركات المصرية والمؤسسات العاملة بقطاع صناعة الأسمدة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين العربي والإفريقي.

وأكدت أهمية دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي المشترك بين مصر والدول العربية والإفريقية من خلال تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون المشترك بين الشركات وتجمعات الأعمال العربية المنتجة للأسمدة والعاملة في مجال التنمية الزراعية، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات الاقتصادية المتاحة بالدول العربية بما يحقق أهداف التنمية والتكامل الإقليمي المشترك.

ونوهت بأهمية دراسة تعزيز الاستثمار الصناعي المشترك بما يساهم في تحقيق أهداف تنشيط حركة التجارة الإقليمية والاستفادة من المزايا الاقتصادية المتاحة في إطار اتفاقات التكامل الإقليمي العربية والإفريقية، لافتة إلى أهمية التنسيق لاستدامة عمليات التطوير لتكنولوجيا الإنتاج المستخدمة بما يتواكب مع احتياجات قطاع الزراعة ويساهم في دعم توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت أن التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمى واقتصادات الدول العربية أظهرت الأهمية الكبيرة لتطبيق سياسات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية لتخطي التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأزمة.

ولفتت إلى أن هذا الملتقى يعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية المتخصصة التي اكتسبت على مدار السنوات الماضية مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي وتساهم بصورة رئيسية في تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن الملتقى الاقتصادي الدولي السنوي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة بصورة دورية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون العربي والدولى المشترك وتقديم توصيات ودروس مستفادة من أهم التجارب الدولية لتنمية صناعة الأسمدة.

وتستهدف دورة العام الجاري للملتقى التركيز على موضوعات تأثيرات جائحة كورونا على الأمن الغذائي والفرص والتحديات التي تفرضها فترة ما بعد الجائحة على قطاع صناعة الأسمدة وفرص تعزيز التعاون الإقليمي والفني المشترك بين الدول الأعضاء.

وتتمثل أبرز المؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة بالملتقى في الاتحاد الدولي للأسمدة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وممثلي برنامج الاتحاد الأوروبي للتجارة الخضراء وممثلي برنامج الشراكة الإفريقية في مجال الزراعة والأسمدة.