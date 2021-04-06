موسيماني يجتمع بالجهاز الطبي للأهلي للاطمئنان على المصابين

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز الطبي، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق امس.



وحرص موسيماني على الحديث مع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل؛ للتعرف على مستجدات البرنامج التأهيلي للاعبين المصابين.



وأدى الأهلي مرانه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد الاهلي we السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



المعروف أن الأهلي حسم تأهله رسميا إلى دور الثمانية بدوري ابطال إفريقيا بعد تعادله الأخير مع المريخ بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات في البطولة.