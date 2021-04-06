التنمية المحلية: تكثيف الحملات التموينية خلال شهر رمضان على المحال التجارية والأسوق

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شد توجيهات برفع درجة الاستعداد لكل القطاعات والهيئات الخدمية لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مناسبة في الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع غرف العمليات بالمحافظات يتتأكد من توافر السلع الغذائية بكل المدن والقرى، ذاكرًا أنه سيتم تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد للمرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة فيما يتعلق بالمرافق الخدمية كمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي قطاع الصحة، لافتًا إلى رصد ما يتجاوز55 ألف مخالفة لمواعيد غلق المحال التجارية.

