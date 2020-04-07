 دراسة : 40 ألفا من الأطفال الأمريكيين فقدوا أحد الأبوين بسبب كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دراسة : 40 ألفا من الأطفال الأمريكيين فقدوا أحد الأبوين بسبب كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 5:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 5:57 ص

أظهرت دراسة حديثة أن ما نحو 40 ألفا من الأطفال الأمريكيين مروا بوفاة أحد الوالدين بسبب جائحة كورونا " كوفيد ـ 19" خلال العام الماضي.
وأوضحت الدراسة التي نشرت الإثنين بدورية " جاما " التي تصدرها الجمعية الطبية الأمريكية والمعنية بطب الأطفال أن هذه المشكلة قد تزداد سوءا وسط استمرار الجائحة.
ونوهت إلى أن تفاقم هذه المشكلة ربما سيكون أكثر بين الأطفال السود، ورغم أنهم يشكلون 14% فقط من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الولايات المتحدة، غير أن الدراسة قدرت أنهم يمثلون 20% من الأطفال الذين فقدوا أحد الأبوين بسبب أزمة كورونا.

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