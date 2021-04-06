10 إبريل أخر موعد لتلقي الأعمال المسرحية المتقدمة للدورة 2 من مهرجان «الحكم للجمهور»

أعلن المخرج هشام السنباطي رئيس مؤسسة في عشق مصر ومهرجان"الحكم للجمهور"المسرحي أن يوم السبت المقبل الموافق 10 أبريل هو أخر موعد لتلقي الأعمال المسرحية الراغبة بالمشاركة في الدورة الثانية من المهرجان المقرر انعقاده في 24 إبريل إلى 28 إبريل الجاري.

وقال هشام السنباطي،في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،أن 28 عرضا مسرحيا تقدمو حتى الآن للمشاركة،منذ فتح باب التقديم في شهر مارس الماضي،موضحا أن المشاركة متاحة لجميع أشكال وفنون العرض المسرحي،من عروض طويلة وقصيرة ومونودراما وديودراما ومسرح طفل وعرائس وذوي احتياجات خاصة ومايم واستعراض وغيرها.

وأضاف أن التقديم متاح مجانا فقط للفرق والأعضاء المسجلين بمركز"آفاق"للثقافة والفنون التابع لمؤسسة في عشق مصر،بشرط أن يكون مدة العرض المقدم من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة،ولا يكون قد سبق للمخرج أو الفرقة تقديم النص في الدورة الأولى من مهرجان"الحكم للجمهور".

وكشف السنباطي عن قيمة جوائز الدورة الثانية من المهرجان،وهى جوائز مالية تقدم في صورة دعم لإنتاج عروض جديدة،ويحصل أفضل عرض أول على 3 آلاف جنيه،وأفضل عرض ثان ألفين جنيه،وأفضل عرض ثالث على ألف جنيه،بالإضافة إلى جوائز خاصة في مفردات العرض المسرحي من تمثيل وإخراج وتأليف وديكور وملابس وإضاءة ومكياج وموسيقى واستعراضات.