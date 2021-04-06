وزير التنمية المحلية: نفذنا استثمارات في الصعيد بـ343 مليار جنيه منذ 2014

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إنه تم تنفيذ استثمارات كلية في صعيد مصر بقيمة مالية بلغت 343 مليار جنيه، منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن هناك تزايد مستمر في حجم الاستثمارات السنوية الموجهة للصعيد، حيث تضاعفت هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد الـ10 من حوالي 8 مليارات جنيه سنويا إلى 21 مليار جنيه.

وأشار شعراوي، اليوم، خلال كلمته في الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان "الصعيد يتغير" بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، ومدير مكتبة الإسكندرية، مصطفى الفقي، وعدد من الخبراء والمثقفين والأكاديمين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى أنه منذ عام 2014 ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسئولية وهناك متصاعد من الدولة المصرية بكافة وزارتها ومؤسساتها بصعيد مصر.

ولفت إلى أن اهتمام الدولة والرئيس والحكومة بالصعيد يأتي تطبيقا لنص المادة 236 من الدستور التي تنص على التزام الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى.

وأوضح أن إجمالي استثمارات برامج التنمية المحلية والمبادرات والبرامج التي تشرف عليها الوزارة بلغت حوالي 48 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة من 2014 إلى 2020 في المحافظات الـ10، مضيفا أن استثمارات برامج التنمية المحلية جاءت في صدارة الاستثمارات بإجمالي 25 مليار جنيه، من بينها 14 مليار جنيه تقريبا لبرنامجي رصف الطرق المحلية والإنارة العامة.

وحول برنامج النظافة وادارة المخلفات الصلبة، أوضح شعراوي أنه حظي بنسبة كبيرة من الاستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه، وذلك بهدف دعم منظومة النظافة والتي وجه الرئيس السيسي نحو الاهتمام بها وتطويرها وتوفير البنية الأساسية اللازمة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، فضلا عن برامج الإطفاء والمرور ودعم الوحدات المحلية التي استحوذت على استثمارت بحوالي 5 مليارات جنيه.