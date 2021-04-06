حقوق الإنسان بالبرلمان تتفقد تنفيذ برنامج حياة كريمة بسوهاج

تفقد وفد من أعضاء مجلس النواب، برئاسة طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مستشفي دار السلام المركزي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، والمغلق تحت الإحلال والتجديد منذ شهر سبتمبر عام 2014.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب عن محافظة سوهاج، إن المستشفى المغلق تحت الإحلال والتجديد منذ شهر سبتمبر عام 2014، بدأ بتسليم المشروع لشركة عبيد جروب ولكن لم تستوفي حجم الأعمال اللازم، وعند العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاحه لمحور «جرجا - دار السلام»، تم سحب الأعمال وإسنادها لشركة «نيوم فارم»، التى قامت بتنفيذ 70 % من الأعمال.

وتابع: «تم بعدها سحب الأعمال منها وإسنادها لشركة تابعة للإنتاج الحربي، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 18 شهر».

وأشار رضوان، إلي أن مشروع المستشفي يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، حيث يتم التنفيذ علي مساحة 6300 متر، وإجمالي مساحة المبني بالكامل 25 ألف و200 متر.

وتابع النائب: «أن مستشفي دار السلام المركزي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، منهم 5 بمحافظة سوهاج، هي «البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، أخميم»، ومركزين بمحافظة قنا، هما «أبو تشت، ونجع حمادي».

ومن جانبه، شدد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفي دار السلام المركزي، لتخفيف المعاناة مع الأهالي.

وأشاد حمودة، بحجم مباني وسعة المستشفي التى دخلت فى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، حيث تتقع في المنطقة الحدودية بين محافظتي قنا وسوهاج.

والتقي وفد مجلس النواب خلال الجولة، بعدد من الأهالي، الذين طالبوا بسرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد المستشفي المغلقة منذ سنوات، مما يتسبب في معاناة كبيرة للمرضي، ما يضطرهم للتوجه في مسافات بعيدة وطويلة إلي سوهاج أو محافظة قنا لتلقي العلاج.

يشار إلى أن الوفد يضم: محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، والنائب احمد نشات منصور والنائبة نانسي نعيم والنائبة مارثا محروس، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة هند رشاد، والنائب محمد سلطان والنائب محمود عصام.

كما يرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور، وطارق شكري، وكيلي اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.