سكاي نيوز: تمديد اجتماع سد النهضة ساعات للتوصل إلى صيغة البيان الختامي

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أفاد موفد العربية إلى كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بأن اجتماع وزراء الخارجية والري بشأن سد النهضة "فشل" في التوصل إلى صيغة للبيان الختامي لجولة التفاوض، التي انطلقت السبت بين الوفود الفنية للدول الثلاث وانعقدت يومي الأحد والاثنين على مستوى الوزراء.

بينما ذكرت سكاي نيوز عربية أنه جرى تمديد مفاوضات سد النهضة لساعات؛ لإفساد المجال أمام التوصل لصياغة البيان الختامي بعد تدخل الرئيس الكونغولي.

وكانت اجتماعات سد النهضة التي تستضيفها العاصمة الكونغولية كينشاسا لم تشهد تقدما بشأن منهجية التفاوض.

وتمسكت مصر والسودان بتشكيل لجنة وساطة رباعية فيما رفضت إثيوبيا الأمر وأصرت على استمرار المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي فقط.