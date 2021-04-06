القبض على مشتبه به في سرقة لوحتين للفنانين فان جوخ وهالز في هولندا

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 58 عاما، على خلفية سرقة لوحتين للفنانين الهولنديين فنسنت فان جوخ وفرانز هالز في هولندا العام الماضي.



وتمت سرقة لوحة أصلية رسمها فان جوخ بالزيت على لوح خشبي في عام 1884، وهي تحمل اسم "حديقة الربيع" من متحف سينجر لارين بالقرب من العاصمة أمستردام في الساعات الأولى من يوم 30 مارس 2020.



وقالت الشرطة آنذاك إنه تم اقتحام المدخل الزجاجي للمتحف. وانطلقت صافرات الإنذار، ولكن بحلول الوقت الذي وصل فيه المسؤولون، كان اللصوص تمكنوا من الفرار.



وفي أغسطس الماضي، تم سرقة لوحة "صبيَّان يضحكان مع كوب من الجعة"، التي تعود لعام 1627، للفنان هالز من متحف صغير في ليردام، على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب العاصمة. وتم اقتحام أبواب ذلك المتحف أيضا.



وذكرت التقارير أنه لم يتم العثور على أي من اللوحتين المسروقتين، والتي تبلغ قيمة كل منهما ملايين الدولارات.



وذكرت الشرطة أنه تم القبض على المشتبه به في شقته في بارن، على مقربة من متحف سينجر لارين. ولم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل حول التحقيق.