قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك طفرة كبيرة في المناهج الخاصة بالمرحلة ابتداءً من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي في نظام التعليم الجديد.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه سيتم ضم مواد جديدة تدرس لأول مرة لطلاب هذه الصفوف، موضحًا أنه سيتم تدريس المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي.

وعقب: «ندرس رابعة ابتدائي ict (تقنيات معلومات واتصالات)، ومهارات مهنية، إضافة لكتب جديدة في اللغتين الإنجليزية والعربية، والعلوم والرياضيات.. إن شاء الله رابعة ابتدائي هيشوفوا شيء جميل جدا».