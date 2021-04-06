العربية: سفينة تابعة للحرس الثوري تتعرض لهجوم في البحر الأحمر

تعرضت سفينة شحن إيرانية لهجوم في البحر الأحمر وتسبب ذلك في وقوع إصابات.

وأشارت شبكة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إلى أنها علمت من مصدر خاص أن السفينة التي تعرضت للهجوم في البحر تابعة للحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت "لهجوم إرهابي" في البحر المتوسط، بعد أن "اصطدمت بجسم متفجر".

وحسب وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، قال علي غياثيان المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية في إيران، إنه في أعقاب إصابة جسم متفجر هيكل سفينة حاويات "إيران- شهركرد"، الذي وقع يوم الأربعاء 10 مارس، في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، تضرر جزء من هيكل السفينة".

وأشار غياثيان إلى السفينة مملوكة لشركة الشحن البحري الإيرانية، لافتا أنها كانت متجهة من إيران إلى أوروبا.