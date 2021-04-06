الهند تسجل 96 ألفا و892 إصابة و446 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 96 الفا و982 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 12 مليونا و686 ألفا و49 إصابة.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 446 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 165 ألفا و547 حالة.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع رؤساء وزراء الولايات اليوم لمناقشة الوضع الوبائي وحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وكانت الهند قد سجلت أمس الاثنين أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر حصيلة للإصابات يتم تسجيلها في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 103558 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.