المبعوث الأمريكي للمناخ يضغط على الهند للالتزام بالقضاء على الانبعاثات الغازية

يزور المبعوث الأمريكي لقضايا المناخ جون كيري، العاصمة الهندية نيودلهي، خلال الأسبوع الحالي من أجل الضغط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بهدف زيادة طموحاتها بشأن التغيرات المناخية في الوقت الذي تدرس فيه إعلان جدول زمني للوصول إلى صفر انبعاثات غازية.

تأتي زيارة كيري للهند قبل القمة الدولية الافتراضية التي ينظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن ويشارك فيها قادة 40 دولة يومي 22 و23 أبريل الحالي بهدف تحفيز الجهود الرامية إلى الالتزام بأهداف أكثر طموحا بشأن تخفيف حدة التغير المناخي، مع تزايد الضغوط على دول العالم للالتزام بجداول زمنية للقضاء على انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون كيري قوله في كلمة أمام قمة ريادة المرأة في قطاع الطاقة بجنوب شرق آسيا اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم العمل بشكل وثيق مع الهند وغيرها من الشركاء الدوليين لتوجيه الاستثمارات نحو الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة النظيفة بالهند، بحيث تستطيع أن تلعب دورا حيويا في سلاسل التوريد الصديقة للبيئة على مستوى العالم.

جاءت تصريحات كيري بعد لقائه مع وزير البيئة الهندي براكاش جافادكار.

وأشار كيري إلى أن الوصول إلى صفر انبعاثات غازية يتطلب الابتكار وتوسيع نطاق التقنيات الجديدة والمحسنة، مضيفا "إنه أمر حيوي للغاية بالنسبة للهند والولايات المتحدة والشركاء الآخرين، لبناء مستقبل من الصناعات المتقدمة والنظيفة، بدءا من التخزين وحتى استخدام الوقود النظيف والصناعة التي لا تعتمد على الوقود الكربوني".