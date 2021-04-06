طارق شوقي: كتب الدراسات الاجتماعية ستنال رضا المجتمع المصري

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كتب الدراسات الاجتماعية في النظام الجديد تلقي الضوء على الحضارة المصرية بشكل جديد ومبتكر.

وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن كتب الدراسات الاجتماعية الخاصة بطلاب المرحلة من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي ستنال رضا المجتمع المصري عمومًا.

ولفت إلى التعاون الكبير بين وزارة التعليم والسياحة والآثار، والثقافة، والبيئة، في وضع المناهج التعليمية، لتعليم الطلاب طرق التعامل مع البيئة وقيم احترام الآخر، وغيرها من المفاهيم التي لم تكن موجودة في المناهج القديمة.