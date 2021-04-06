رئيس تنشيط السياحة: الموقع الإلكتروني لمتحف الحضارة أطلق قبل أيام قليلة من افتتاحه

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الموقع الإلكتروني الرسمي لمتحف الحضارة المصرية تم إطلاقه قبل حفل موكب المومياوات الملكية بأيام قليلة، نظرًا لأنه لم يكن قد تم افتتاح المتحف من قبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن هيئة تنشيط السياحة لديها شركة متخصصة في الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه تم إحداث توازن في الترويج للموكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية.

وذكر أنه كان يتم الترويج لمتابعة الحدث عبر البث الحي الموجود على موقع هيئة تنشيط السياحة لغير القادرين على الوصول إلى القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث، متابعًا: «مازلنا في بداية المتحف ونسعى لتطوير تواجدنا في عالم الديجتال».

ونُقلت، مساء السبت الماضي، 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في موكب مهيب شاهده العالم أجمع عبر شاشات التليفزيون، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.

