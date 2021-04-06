المفوضية الأوروبية توافق على مساعدة الدولة لـ إير فرانس

وافقت المفوضية الأوروبية على مساعدة الحكومة الفرنسية لشركة "إير فرانس" للطيران، التي تضررت بشدة من أزمة جائحة كورونا، رهنا بشروط.

وجاء في بيان لمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر، اليوم الثلاثاء، أن الدولة الفرنسية ستسهم بنحو 4 مليارات يورو لتعزيز رأس مال الشركة ومساعدتها على مواجهة الصعوبات المالية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير في تصريحات للتلفزيون الفرنسي إن الدولة الفرنسية قد تزيد حصتها في الشركة إلى حوالي 30%.

وتبلغ حصة الدولة الفرنسية في الشركة حاليا 14%.

وفي المقابل، سيتعين على "إير فرانس" إعطاء بعض فترات الإقلاع والهبوط لشركات أخرى في مطار باريس أورلي. وقالت فيستاجر إن هذا سيسمح للمنافسين بتوسيع أنشطتهم في هذا المطار، ما يضمن أسعارا عادلة وخيارات أكبر للمستهلكين.