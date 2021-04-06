الأمريكية ماي تيو تتوج بذهبية سلاح الشيش ببطولة العالم للشابات بمصر

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توجت الأمريكية ماي تيو بذهبية سلاح الشيش ضمن منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح والتي تقام في الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري.

وحصلت ماي تيو على الميدالية الذهبية وتوجت لاعبة الكيان الصهيوني نيكول بوستيلنيك بالميدالية الفضية، وحصل على البرونزية كلا من الكندية جيسيكا زي جاي جيو، والكورية الجنوبية يونجي جو.

وتنطلق غدا الأربعاء منافسات سلاح الشيش للفردي للناشئين والناشئات بعد ختام منافسات سلاح الشيش للشباب والشابات اليوم للفردي.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: “الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.