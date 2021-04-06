الأمريكية ماي تيو تتوج بذهبية سلاح الشيش ببطولة العالم للشابات بمصر

توجت الأمريكية ماي تيو بذهبية سلاح الشيش ضمن منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح والتي تقام في الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري.
وحصلت ماي تيو على الميدالية الذهبية وتوجت لاعبة الكيان الصهيوني نيكول بوستيلنيك بالميدالية الفضية، وحصل على البرونزية كلا من الكندية جيسيكا زي جاي جيو، والكورية الجنوبية يونجي جو.
وتنطلق غدا الأربعاء منافسات سلاح الشيش للفردي للناشئين والناشئات بعد ختام منافسات سلاح الشيش للشباب والشابات اليوم للفردي.
وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: “الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.
يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.