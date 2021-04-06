سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا، تحفظه على قرار حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما غاب عن معسكر الفراعنة الأخير لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

وقال المحمدي خلال حوار تلفزيوني أجره مع قناة صدى البلد: «لم تتحفظ على عدم استدعائي لمعسكر المنتخب الأخير».

وأضاف: «من المستحيل التفكير في ذلك الأمر لأن المدرب هو صاحب الاختيارات".

وأكمل المحمدي: «اللعب لمنتخب مصر شرف كبير وأتمنى العودة من جديد».

وعن سبب استبعاده من المنتخب .. أجاب: «لا أعلم السبب الحقيقي ولكن ربما يكون وجهة نظر فنية ويجب أن تحترم من الجهاز الفني».

وواصل: «قد يستعين الجهاز الفني بعناصر الخبرة في الفترة المقبلة لأن تصفيات كأس العالم ستكون مختلفة وأصعب، الخبرات ستكون هامة وقتها».

وتابع لاعب أستون فيلا: «أرحب بدوري خارج الملعب مع المنتخب وقمت بذلك من قبل مع هيكتور كوبر».

وأتم: «أعتقد أن الجهاز الفني فكر في خفض متوسط الأعمار، لكن سني ليس السبب خاصةً أن هناك لاعبين من سني ولكن في النهاية وجهات نظر».