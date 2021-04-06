 التعاون والفيصلي يطلبان حكام أجانب لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين - بوابة الشروق
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التعاون والفيصلي يطلبان حكام أجانب لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:36 ص

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن إدارتي ناديي الفيصلي والتعاون، طرفا المباراة النهائية بكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، قد اتفقتا على طلب حكام أجانب للمباراة المرتقبة بينهما.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن سبب الاتفاق بين الناديين يعود إلى الرغبة في عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في مباريات الفريقين في الدور قبل النهائي من المسابقة.

وأضافت الصحيفة ذاتها أنه من المتوقع أن يخاطب كلا الناديين الاتحاد السعودي للعبة، للتقدم بطلب استقدام حكام أجانب للمباراة.

وكان الفيصلي قد تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على النصر 1 / صفر، فيما وصل التعاون للنهائي بفوزه على الفتح 3 / 2 في الدور قبل النهائي.


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